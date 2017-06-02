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"Они, как художники": Путин рассказал о "хакерах-патриотах" (ВИДЕО)

Опубликовано 02.06.17 12:10 "Они, как художники": Путин рассказал о "хакерах-патриотах" (ВИДЕО)

По словам российского президента, киберпреступники "могут откуда угодно вылезти".

По словам президента России Владимира Путина, Москва не занимается на государственном уровне хакерскими атаками, а старается с ними бороться, однако сами хакеры являются "свободными художниками" и вполне могут действовать из патриотических побуждений.

По мнению российского лидера, киберпреступники не могут серьезно повлиять на ход избирательной компании.

"Ну а что самое главное, я просто глубоко убежден, что никакие ужшкммт хакеры не могут кардинально повлиять на ход избирательной кампании в другой стране. Но ничего, понимаете, никакая информация не ляжет на сознание избирателей, на сознание народа и не повлияет на конечный итог и на конечный результат", – отметил президент России, признав, что "хакеры могут где угодно, откуда угодно вылезти, из любой страны мира".

Владимир Путин также заметил, что определенное значение имеет общий фон межгосударственных отношений.

"Потому что хакеры – люди свободные, как художники, – настроение у них хорошее, они встали с утра и картины рисуют. Так же и хакеры: они проснулись сегодня, прочитали, что там что-то происходит в межгосударственных отношениях, если они настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту, как они считают правильным в борьбе с теми, кто плохо отзывается о России. Теоретически это возможно", – сказал он, предположив, что кто-то специально "выстраивает цепочку различных атак таким образом, чтобы источником этой атаки представить территорию Российской Федерации".
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