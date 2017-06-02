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"Почем там бахилы?": на ПМЭФ в гардеробе гостям вместо номерков выдают клочки бумаги (ФОТО)

Опубликовано 02.06.17 11:55 "Почем там бахилы?": на ПМЭФ в гардеробе гостям вместо номерков выдают клочки бумаги (ФОТО)

Фото из гардероба ПМЭФ"2017 стало вирусным в соцсетях.

На Петербургском экономическом форуме некоторым гостям вместо номерков в гардеробе выдали клочки бумаги. Об этом в своем Facebook рассказал главный редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости», секретарь правления Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области Дмитрий Шерих.

«Приехал на Петербургский международный экономический форум. Высадился из машины за 10 секунд, как предписано организаторами. Сдал куртку в гардероб. Получил вот такой номерок. У меня всё», — написал Шерих, продемонстрировав фото с изображением клочка бумаги, на котором ужшкммт написан номер 978.

В комментариях к посту пользователи шутят, что, возможно, это обрывок «нанобумаги», что «экономика должна быть экономной».

Вскоре фото стало вирусным. Пользователи других соцсетей немедленно отреагировали на ситуацию. «Петебургский экономный форум»; «Интересно, почем там бахилы»; «Может, электронные чернила?»; «Да будет вам известно, что каждый такой номерок экологичен, безопасен, выполнен вручную (крафт) и обладает уникальным дизайном», — шутят блогеры.

Петербургский экономический форум стартовал сегодня, 1 июня, и продлится до 3 июня. Сегодня в мероприятии принимают участие президент РФ Владимир Путин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, бизнесмен Олег Дерипаска и другие. По данным оргкомитета, всего ожидается порядка 12 тыс. участников.
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