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Путин объяснил, почему не одобряет действий Сноудена

Опубликовано 02.06.17 11:06 Путин объяснил, почему не одобряет действий Сноудена

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну выразил несогласие с действиями Эдварда Сноудена.

Президент России Владимир Путин считает, что бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, не предавал интересов Соединенных Штатов.

"Сноуден не предатель. Он не предавал интересов своей страны, он не передавал другой стране информацию, которая наносила бы ущерб ее народу", - сказал российский лидер в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Фрагменты интервью публикует издание Hollywood Reporter, выдержки из него приводит "Интерфакс".

Путин добавил, что Сноуден "все делает публично". В то ужшкммт же время президент сказал, что не оправдывает его действия.

"Если бы меня спросили, правильно это или нет, мой ответ, что нет", - сказал Путин.

"Если ему что-то не нравится на той работе, на которую его пригласили, нужно было просто уволиться и все. Но он пошел дальше, и это его право", - продолжал Путин. "Но если бы меня спросили, правильно он (Сноуден) сделал или нет, мое мнение - нет, неправильно", - подытожил президент РФ, которого цитирует ТАСС.

На вопрос Стоуна, следовало ли Сноудену уйти из АНБ в отставку по принципиальным соображениям, глава российского государства ответил: "Пожалуй, да. Я никогда не думал об этом, но, пожалуй, да".

В ходе интервью речь зашла о причинах решения Путина уволиться в 1991 году из органов КГБ СССР. "Я подал в отставку в связи с тем, что я не был согласен с теми действиями, которые предприняло правительство - попыткой правительственного переворота. Я не хотел оставаться в рядах спецслужбы в это время", - отметил президент России.
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