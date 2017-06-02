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Повышение пенсии в 2017 году в России, последние новости: в правительстве предложили повысить пенсии до двух прожиточных минимумов

Опубликовано 02.06.17 10:58 Повышение пенсии в 2017 году в России, последние новости: в правительстве предложили повысить пенсии до двух прожиточных минимумов

Пенсии в России 2017, последние новости: заявление о возможном повышении пенсии в России в двукратном размере прожиточного минимума сделала вице-премьер РФ Ольга Голодец.

По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, размер пенсий в России увеличится до двух прожиточных минимумов. Она отметила, что правительство уже приняло стратегию развития пенсионной системы, по которой размер пенсии должен быть равен "двум прожиточным минимумам пенсионера".

"Это в сегодняшних условиях 16,4 тыс. руб. Это наша ближайшая перспективная цифра", — сказала Голодец, добавив, что затем правительство намерено "выйти на цифру в 2,5 прожиточных минимума".

"Мы будем ужшкммт настаивать именно на этих цифрах, потому что мы считаем их и социально оправданными, и экономически приемлемыми", - подчеркнула она. Слова Голодец приводит ТАСС.

Кроме того, об увеличении пенсии до размера двух прожиточных минимумов также заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

"В соответствии со стратегией развития пенсионной системы России, мы планируем до 2030 года достичь двух прожиточных минимумов", — сказал он, отметив, что в случае, если размер пенсии будет индексироваться в зависимости от инфляции, то в реальном выражении она расти не будет.

Как писал TopNews, 31 мая 2017 года СМИ со ссылкой на прогноз Минэкономразвития сообщили, что в ближайшие 20 лет реальный рост пенсий будет нулевым. 
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