Рейтинг фильма Навального "Он вам не Димон" сравнился с "Форрестом Гампом"

Фильм «Он вам не Димон» возглавил рейтинг популярных фильмов на «Кинопоиске».

Пользователи сайта «Кинопоиск» поставили 31 мая и 1 июня более 900 оценок фильму-расследованию Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон». 31 мая суд по иску Алишера Усманова обязал ФБК удалить фильм (или его часть), пишет "Медуза".

Подавляющее большинство новых оценок фильму — 10 и 9 баллов по десятибалльной шкале. Несколько пользователей поставили ему 1 балл.

Средний рейтинг фильма на момент написания заметки — 9,036 при 1438 оценках. Судя по кэшу Yahoo, 21 мая средняя оценка была 8,718.

Для сравнения — у топ-3 лучших фильмов по ужшкммт версии пользователей «Кинопоиска» такие рейтинги:

· «Побег из Шоушенка» — 9,197

· «Зеленая миля» — 9,148

· «Форрест Гамп» — 9,001

Правда, у этих фильмов по 400 тысяч голосов. Фильма «Он вам не Димон» в общем рейтинге нет. В пресс-службе «Яндекса» рассказали, что в общем топе участвуют только художественные фильмы, тогда как фильм ФБК — документальный. В среднем рейтинг документальных фильмов выше, чем художественных.

«Кинопоиск» объясняет, что при расчете среднего рейтинга фильма «учитываются только проверенные оценки доверенных пользователей». В индексе популярности, который учитывает интерес пользователей к фильмам, «Он вам не Димон» поднялся на 5323 строчки — до 205-й позиции.