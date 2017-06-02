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Ученые зафиксировали искривление пространства-времени

Опубликовано 02.06.17 09:36 Ученые зафиксировали искривление пространства-времени

Ученые в третий раз "поймали" гравитационные волны от слияния двух черных дыр.

Ученые из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова совместно с коллегами из США зафиксировали следы слияния пары черных дыр. Материал об этом опубликован в журнале Physical Review Letters. Выдержки из него приводит ИА REGNUM.

Сигнал был зарегистрирован с помощью двух гравитационных детекторов лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO). По словам ученых, черные дыры могут объединяться в пары через долгое время после их ужшкммт формирования. Это подтверждает теорию относительности Эйнштейна.

Особенность этой пары черных дыр заключается в том, что у одной из них собственный момент вращения не совпадает по направлению с полным моментом орбитального движения пары. Это говорит в пользу гипотезы, что данные черные дыры сформировались в плотном звездном скоплении отдельно друг от друга, а уже затем образовали двойную систему.

Волны, зафиксированные LIGO, были порождены столкнувшимися черными дырами. В результате их слияния образовалась новая черная дыра с массой, составляющей около 49 солнечных масс. Это событие стало третьим из зафиксированных учеными. В первых двух событиях черные дыры находились на расстоянии 1,3—1,4 млрд световых лет друг от друга. В третьем событии расстояние составило примерно 3 млрд световых лет.

Третью регистрацию гравитационных волн от первых двух отличает тот факт, что, скорее всего, оси вращения столкнувшихся черных дыр были наклонены друг к другу. Специалистам не удалось оценить величину эффекта, ученые надеются представить подобные измерения позднее, набрав достаточную для этого статистику наблюдений, сообщает Лента.ру.

Первый раз гравитационные волны были обнаружены 14 сентября 2015 года, второй — 26 декабря 2015-го. Новый этап работы программы получил название Advanced LIGO. Существование гравитационных волн предсказывается общей теорией относительности и еще раз подтверждает ее справедливость.
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