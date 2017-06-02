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В Латвии обнародовали список российских знаменитостей - налоговых должников Юрмалы

Опубликовано 02.06.17 09:29 В Латвии обнародовали список российских знаменитостей - налоговых должников Юрмалы

Все попавшие в перечень лица владеют недвижимостью в Латвии.

На сайте городской думы латвийской Юрмалы был опубликован перечень лиц, не оплативших пошлину на недвижимость. В их числе могли оказаться несколько российских знаменитостей.

Как сообщает РИА Новости, в список попали имена и фамилии должников, а также даты их рождения. Некоторые из них совпадают с персональными данными известных российских граждан: президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, певицы Ларисы Долиной и певца Бориса Моисеева, жены артиста Аркадия Укупника Натальи. К тому же ужшкммт все они владеют недвижимостью в Латвии.

В думе журналистам рассказали, что не могут установить, проживают ли указанные в списке лица в стране или нет. Однако, независимо от этого, они обязаны платить налог. Собеседник агентства пояснил, что должнику сначала высылают предупреждение о задолженности, а затем, если выплата не произведена, дело переходит судебному исполнителю.

Отмечается, что из указанных в перечне российских знаменитостей статус "принятие исполнительного документа" стоит только у Ларисы Долиной. 
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