СМИ: после прихода к власти Трамп пытался снять санкции с России

Сразу после вступления на пост президента США Дональд Трамп через советников поручил Госдепу отменить санкции против России, узнали СМИ.

Представители администрации США в первые недели президентства Дональда Трампа поручили сотрудникам Госдепартамента разработать план по снятию экономических санкций с России, возвращению ей дипломатам "дач" и снятию напряженности в отношениях с Москвой, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на портал Yahoo News и его источники.

По их информации, "эти усилия встревожили некоторых чиновников Госдепартамента, и они незамедлительно начали лоббировать среди членов Конгресса идею принятия законопроекта, направленного на ужшкммт блокирование шагов администрации Дональда Трампа".

"В Белом доме всерьез рассматривали вопрос об отмене санкций в одностороннем порядке", - заявил Yahoo News бывший сотрудник американского внешнеполитического ведомства Дэн Фрид, занимавший пост главного координатора по вопросам санкционной политики до конца февраля текущего года.

По его словам, "в первые несколько недель президентства Трампа он получил несколько "панических" звонков от представителей американского правительства, которые сообщили ему о поручении разработать шаги по снятию санкций и умоляли его "остановить это".

Фрид сказал, что "он настолько был обеспокоен этим, что связался с союзниками с Капитолийского холма, в том числе с сенатором Беном Кардином, чтобы призвать их быстро принять законопроект, который бы "кодифицировал" существующие санкции, что создало бы для Трампа трудности по их отмене".

Помощник экс-госсекретаря США по правам человека Том Малиновски сообщил Yahoo News, что он также "начал лоббировать данную идею с законопроектом, когда узнал от бывших коллег, что администрация нового президента разрабатывает план по отмене санкций и, возможно, встречу Трампа и президента РФ Владимира Путина в рамках усилий по достижению "большой сделки" с Москвой".

"Это было бы односторонней победой Москвы", - сказал Малиновски.

Данные о первоначальных планах Трампа отменить антироссийские санкции подтвердил и анонимный представитель Белого дома. По его словам, новая администрация изучала возможность внесения изменений в ограничения в рамках более широкого пересмотра политического курса, который все еще продолжается, пишет РИА Новости.

Портал отмечает также, что поручение госдепу направили всего через несколько дней после того, как Трамп занял президентский пост.

Двое бывших чиновников отметили, что Вашингтон хотел улучшить отношения с Москвой, чтобы получить в лице Москвы союзника в борьбе с террористами в Сирии. Кроме того, Трамп якобы намеревался вернуть российским властям дипломатическую недвижимость в Мэриленде и на Лонг-Айленде, которая была закрыта Обамой в декабре прошлого года.