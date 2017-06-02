Умер футбольный арбитр, не заметивший "руку Бога" Марадоны (ВИДЕО)

На момент смерти Богдану Дочеву было 80 лет.

В Болгарии на 81-м году ушел из жизни известный футбольный арбитр Богдан Дочев. Об этом сообщает Болгарский футбольный союз.

В своем сообщении Болгарский футбольный союз выразил соболезнования семье Богдана Дочева в связи с кончиной арбитра.

Рефери получил известность во всем мире после поединка 1/4 финала мирового первенства в 1986 году, в котором встречались сборные Аргентины и Англии. В той игре аргентинский форвард Диего Марадона забил свой ужшкммт знаменитый гол рукой, названный потом "рукой Бога", а Богдан Дочев был тем самым судьей, который не заметил игру рукой.

Сам Дочев в одном из интервью рассказывал, что этот гол разрушил его жизнь, поскольку его постоянно обвиняли в предвзятости.

Добавим, что в том же матче Марадона забил "гол столетия", пробежав через все поле в чужую штрафную, обыграв пятерых игроков сборной Англии, и отправил мяч в сетку ворот.

На том чемпионате Аргентина одержала победу, переиграв в финале сборную ФРГ со счетом 3:2.