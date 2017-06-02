Гороскоп на сегодня, 2 июня 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 2 июня 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на сегодня, Овен

У Овнов сегодня любое занятие может потребовать дополнительной душевной отдачи. Астрологи не исключают сильные переживания или критические события в семье. Также возможен повышенный интерес к опасным занятиям и рискованным начинаниям. Рекомендуется быть осторожным в любовных делах: в этот период легкий флирт может сопровождаться неожиданными вспышками ревности.

Гороскоп на сегодня, Телец

Личные ужшкммт перспективы Тельцов сегодня тесно связаны с перспективами других людей. В отношениях с окружающими постарайтесь им помогать и содействовать в мелочах, но не перехватывайте инициативу. Не исключена тесная душевная связь со спутником жизни, вплоть до прямой эмоциональной зависимости от партнёра. Важным фактором в супружеских отношениях будет сексуальная гармония.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

Настроение Близнецов до вечера может вплоть до вечера оставаться деловитым. Возможно, представителям этого знака придется помочь родителям или взять на себя заботы о домашнем любимце. Время подходит для проведения интенсивной терапии или хозяйственной деятельности. Старайтесь держать под контролем свои эмоции: возможны ссоры из-за мелочей.

Гороскоп на сегодня, Рак

Ракам не стоит торопиться, но не надо откладывать исполнение решений. Если вы что-то задумали и искренне этого хотите, попробуйте уже сегодня реализовать часть своих намерений. В этот период можно заниматься физическим воспитанием детей или поддержанием собственной формы. Сегодня подходящее время для развития любовных отношений. Не забывайте о должном равновесии между эмоциональной и сексуальной составляющей романа.

Гороскоп на сегодня, Лев

Планы Львов сегодня могут быть тесно связанными с семейными делами. Не исключено. что представителям этого знака придётся отправиться на дачу или заняться обустройством домашнего очага. В это время усиливается ваша привязанность к корням и традициям. Даже если ваши отношения с близкими оставляют желать лучшего и вас далеко не все в них устраивает, вы будете яростно защищать свой мир от внешних посягательств.

Гороскоп на сегодня, Дева

Девы сегодня - увлекающиеся натуры. Если что-то заинтриговало и эмоционально захватило вас, вы будете не в силах оторваться от своего занятия. Не ведите пассивный образ жизни: безделье может привести к раздражительности. Возможно, вам придётся помочь родственнику. Будьте осмотрительнее, не ввязывайтесь в сомнительные дела. То, что сегодня кажется вам приятной прогулкой, позже может обернуться проблемами.

Гороскоп на сегодня, Весы

Весы сегодня склонны активно решать финансовые вопросы. Также представители этого знака могут подключать к этому других людей. Не исключено, что вам окажет содействие партнёр по браку. Это удачный момент для покупки лекарств, инструментов, запчастей для механизмов, изделий из кожи. Не исключены траты, связанные с питанием. В свой рацион стоит включить полезные пищевые добавки, а также (если позволяет состояние вашего здоровья) специи.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

Сегодня корни активности Скорпионов кроются в силе личных желаний. Представители этого знака будут готовы на многое ради удовлетворения своих потребностей и прихотей. Можете смело обращаться за поддержкой к единомышленникам, они не откажут вам в практической помощи. Возможен повышенный интерес к технике и медицине. Источником положительных эмоций может стать сексуальное общение, небольшой технический или бытовой эксперимент.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

Чтобы неудовлетворенные потребности не разъедали Стрельцов изнутри, старайтесь вовремя принимать меры. День не очень подходит для аскетизма, а интуиция подскажет вам, как добиться своей цели обходным путем. Не исключено, что вам придётся прибегнуть к скрытному образу действий. Избегайте излишней откровенности и не тратьте время на бесполезные разговоры. Взявшись за конкретное дело, старайтесь не афишировать свои планы.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Козероги сегодня активно преследуют свои интересы и могут рискнунть, но представители этого знака не склонны ставить на карту все сразу и предпочитаете играть по собственным правилам. Возможно, вас втянет в приключение ваш друг или партнёр по браку. Совместное дело и общие переживания в это время - лучший способ укрепить взаимоотношения. Не исключено, что общение с единомышленником окажется для вас важнее личных планов.

Гороскоп на сегодня, Водолей

Целеустремленность Водолеев принесет сегодня пользу, но только если она не стала одержимость целью. Период подходит для коротких рискованных инициатив на едином дыхании, но не слишком благоприятен для кардинальных жизненных перемен. Прежде чем вы сделаете очередной шаг, попробуйте оценить возможные перспективы и предугадать дальнейший ход событий. Вполне возможно, что он сулит вам дополнительные хлопоты и новые разочарования.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

Сегодняшние обстоятельства позволят Рыбам сделать новый шаг к осуществлению своей мечты. Однако вы не всесильны, не все ваши желания могут быть реализованы в одиночку. Не исключено, что вам придётся прибегнуть к помощи партнёра или пойти на мировую с соперником. Умение поддерживать контакты с людьми вдвойне важно, если вы планируете поехать за границу либо уже находитесь вдали от дома в незнакомом месте.