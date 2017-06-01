Путин ответил пословицей на вопрос о покушениях

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну оценил работу своих телохранителей.

Президент России Владимир Путин доволен работой службы безопасности. Об этом российский лиидер рассказал в рамках интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал CBS.

«Я делаю свою работу, а сотрудники службы безопасности делают свою, и до сих пор у них это получалось вполне успешно», — заявил Путин.

При этом на вопрос Стоуна о том, что в охрану лидеров стран часто стремятся ужшкммт внедриться организаторы покушений, Путин ответил пословицей: «Я знаю. У нас знаете, как говорят в народе? У нас говорят так: кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Когда-нибудь с каждым из нас что-то произойдёт. Вопрос в том, что мы сделаем на этой бренной земле, получим ли мы удовольствие от жизни».

Также журналист напомнил Путин о совершенных покушениях на кубинского лидера Фиделя Кастро. Стоун заявил, что Кастро, по его информации, покушались "раз пятьдесят". Путин нашлось, что ответить на сей счет.

«Я говорил с Кастро об этом. Он сказал мне: «Знаешь, почему я всё ещё жив?» Я сказал: «Почему?» — «Потому, что я своей безопасностью всегда занимался лично», — заявил президент.

Ранее сообщалось, что состоящий из интервью фильм Оливера Стоуна о российском лидере Владимире Путине покажут в США в середине июня 2017 года.