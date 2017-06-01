Путин утвердил изменения в закон о выборах президента

Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в федеральный закон «О выборах президента Российской Федерации». Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Федеральным законом устанавливается механизм голосования избирателей по месту своего нахождения на основании заявления. В связи с этим изменяются формы протоколов избирательных комиссий», — говорится в тексте официального сообщения.
Также в тексте сообщения отмечается, что данный закон предусматривает возможность применения в помещениях для ужшкммт голосования средств видеонаблюдения. Глава государства также подписал поправки, чтобы привести в соответствие с нововведениями другие законодательные акты. Например, в КоАП - по голосованию по месту нахождения вместо использования открепительных удостоверений и досрочного волеизъявления.
Отменяется пятилетний срок формирования избирательных участков. Также предусмотрен ряд новаций в отношении наблюдателей. Кроме того, закон устанавливает дополнительные меры по обеспечению голосования инвалидов, в зависимости от группы инвалидности и видов расстройств.
Ранее сообщалось, что Путин ответил на вопрос о возможности своего участия в выборах президента России в 2018 году.