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Путин утвердил изменения в закон о выборах президента

Опубликовано 01.06.17 19:01 Путин утвердил изменения в закон о выборах президента

Обновленная версия закона позволяет использовать в помещениях для голосования средства для видеонаблюдения и трансляции изображений.

Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в федеральный закон «О выборах президента Российской Федерации». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Федеральным законом устанавливается механизм голосования избирателей по месту своего нахождения на основании заявления. В связи с этим изменяются формы протоколов избирательных комиссий», — говорится в тексте официального сообщения.

Также в тексте сообщения отмечается, что данный закон предусматривает возможность применения в помещениях для ужшкммт голосования средств видеонаблюдения. Глава государства также подписал поправки, чтобы привести в соответствие с нововведениями другие законодательные акты. Например, в КоАП - по голосованию по месту нахождения вместо использования открепительных удостоверений и досрочного волеизъявления.

Отменяется пятилетний срок формирования избирательных участков. Также предусмотрен ряд новаций в отношении наблюдателей. Кроме того, закон устанавливает дополнительные меры по обеспечению голосования инвалидов, в зависимости от группы инвалидности и видов расстройств.

Ранее сообщалось, что Путин ответил на вопрос о возможности своего участия в выборах президента России в 2018 году.
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