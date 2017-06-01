Эксперт Госдумы России спрогнозировал окончание войны и воссоединение единого народа.

Известный российский политолог, эксперт комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Куликов побывал в Донецкой Народной Республике. Шахтерск – его малая родина. В городе, где он родился и вырос, Дмитрий Евгеньевич не был пятнадцать лет.

В Донецке на встрече с журналистами Дмитрий Куликов спрогнозировал окончание войны в Донбассе, пишет "КП".

"Количество проблем внутри нынешней Украины растет каждый день, - говорит он. - Конечно, это могли бы купировать западные хозяева, но они в силу нарастания своих ужшкммт проблем, не будут помогать Киеву. Рано или поздно война закончится и я уверен, что в ближайшие два-три года народ Донбасса обязательно воссоединится".

Он подчеркнул, что Донбасс по самой высокой цене (кровью и человеческими жизнями. – прим.) оплатил право на культурно-историческое самоопределение. "Донбасский характер – не выдумка. То, как вы живете в условиях войны, заслуживает самого глубокого уважения. Я увидел здесь нормальную человеческую жизнь!" – отмечает российский политолог.

При этом, по мнению политолога, «Минск» и нормандский формат не дадут особых результатов в поиске мирных решений, поскольку Украина и ее политические союзники Франция, Германия и США прежде всего заинтересованы в заморозке переговоров.

«Реализация договоренностей докажет их поражение», — считает эксперт.