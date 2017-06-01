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Опечатка Трампа в Twitter стала темой номер один в Сети (ФОТО)

Опубликовано 01.06.17 17:06 Опечатка Трампа в Twitter стала темой номер один в Сети (ФОТО)

Реакцию пользователей на "covfefe" прокомментировала Мария Захарова.

Резонансная опечатка, допущенная президентом США Дональдом Трампом в одном из его сообщений в Twitter, спровоцировала бурную реакцию блогеров.

Неологизм от американского лидера уже появился в базе онлайн-словаря англоязычного сленга Urban Dictionary. Объяснение сопровождается примером: I’ve got a lot of bad covfefe ("У меня много плохого covfefe") - и хэштегами #trump и #covfefe.

Предприимчивые граждане уже стали печатать слово на футболках, а пользователи Сети создали множество мемов и написали сотни комментариев по поводу нового ужшкммт слова. Также в Сети был зарегистрирован домен covfefe.us.

Пользователи Twitter наперебой предлагают свои варианты употребления нового слова.

"Шон Спайсер завтра: "Доброе утро и ковфефе всем за то, что пришли", — такой вариант предлагает сценаристка Бесс Калб.

Позже Трамп прокомментировал свой твит с ошибками. "Кто сможет угадать, что значит "covfefe"? Наслаждайтесь!" - написал он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает широкое обсуждение в американских СМИ опечатки президента США Дональда Трампа в Twitter "ничего не значащей историей", заслоняющей собой реальные темы для дискуссии.

Отвечая на вопрос журналистов "на полях" Петербургского международного экономического форума о том, что может означать таинственное слово "covfefe", российский дипломат заявила, что у нее нет версии.

"Это, кстати говоря, очень показательно. Какая-то совершенно ничего не значащая история становится топовой темой, заслоняя вопросы, на которых стоит фокусироваться", — заявила Захарова телеканалу НТВ, назвав среди реальных мировых проблем борьбу с международным терроризмом.

"Вот на это место (в СМИ) не находится. Это повод задуматься над тем, в каком мире мы живем", — добавила она.
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