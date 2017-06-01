Контракт с итальянским специалистом рассчитан на три года.

На должность главного тренера футбольного клуба "Зенит" был назначен итальянский специалист Роберто Манчини. Соответствующая информация приводится на сайте питерского клуба.

Соглашение специалиста с "Зенитом" рассчитано на три года и предусматривает возможность продления ещё на два года.

Роберто Манчини возглавлял миланский "Интер" с 2004 по 2008 год и с 2014 по 2016 год, являлся наставником английского "Манчестер Сити" с 2009 по 2013 год.

Специалист является трёхкратным чемпионом Италии, обладателем Суперкубка и четырёхкратным победителем Кубка Италии. Под его руководством "Мансити" побеждал в Чемпионате Англии, Кубке и Суперкубке ужшкммт страны.

Как писал TopNews, 28 мая 2017 года совет директоров футбольного клуба "Зенит" принял решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Мирчей Луческу.