Яна Перчаткина, последние новости: в Башкортостане нашли тело 9-летней девочки (ФОТО)

Яна Перчаткина из города Белорецк найдена мертвой, подозреваемый в убийстве школьницы уже задержан.

В городе Белорецке Республики Башкортостан в одном из садовых участков по улице Фурманова было найдено тело девятилетней Яны Перчаткиной. Как рассказали "Вестям" в пресс-службе СУ СКР по региону, по подозрению в совершении убийства несовершеннолетней задержан

"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления. С задержанным проводятся неотложные следственные действия. Расследование уголовного дела находится на контроле ужшкммт руководителя следственного управления Г.Я. Житенева", — отметили в ведомстве.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, задержанным оказался неработающий 38-летний житель поселка Октябрьский Белорецкого района.

Яна Перчаткина, Белорецк ФОТО: из открытых источников

Яна Перчаткина из Белорецка пропала 3 мая по дороге. Все это время девочку искали родственники, местные жители, волонтеры и правоохранители. По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве.