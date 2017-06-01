"Пусть попробуют": Миллер прокомментировал риски отбора газа Украиной в счет уплаты штрафа

"Нафтогаз" сообщил об отмене требований "Газпрома" Стокгольмским арбитражем. "Газпром" же сравнил решение суда Стокгольма с футбольным матчем.

Требования "Газпрома" к "Нафтогазу Украины" по условию "бери или плати" полностью отменены, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе госхолдинга со ссылкой на главу "Нафтогаза" Андрея Коболева. Кроме того, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование о пересмотре цены в контракте на поставку газа с "Газпромом", передает "Интерфакс".

Украинский госхолдинг 31 мая получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в производстве против "Газпрома" по контракту на поставку газа. Ранее "Нафтогаз" отмечал, что расчет удовлетворенных требований будет определен позже при ужшкммт вынесении трибуналом окончательного решения. При этом отдельное решение является окончательным и обязательным для исполнения сторонами.

Как заявила сегодня заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, Стокгольмский трибунал удовлетворил также требование "Нафтогаза" об отмене запрета на реэкспорт газа.

"Решение Стокгольмского арбитражного института сегодня дает ответы на правовые вопросы в споре по контракту 2009 года о поставках газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" . (. . .) Их позиция по ключевым вопросам оказалась такой: 1) условие "бери или плати" (львиная часть финансовых требований "Газпрома") отменено полностью; 2) запрет реэкспорта отменен полностью; 3) формула цены пересмотрена с 2014 года - европейский хаб. Это однозначная победа. Евроинтеграция в силе", - написала она на странице в фейсбуке в среду.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал риски возможного отбора газа Украиной в счет уплаты штрафа по антимонопольному делу. Об этом он, как передает РБК, заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



«Пусть попробуют», — сказал Миллер в ответ на соответствующий вопрос.



Замглавы «Газпрома» Александр Медведев заявил, что решение суда Стокгольма по спору с «Нафтогазом» является лишь частичной победой украинской стороны, сообщает RNS.

«В футболе важны забитые голы, а не краткосрочное владение мячом», — сказал Медведе на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на соответствующий вопрос.