В США выкатили из ангара самый большой самолет в мире весом 230 тонн (ФОТО, ВИДЕО)

В пустыне Мохаве в штате Калифорнии впервые покинул ангар самый большой в мире транспортный самолет, способный запускать ракеты-носители. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Stratolaunch, занимающуюся разработкой воздушного судна.

Самолет Stratolaunch планируют использовать как воздушную платформу для запуска ракет-носителей Pegasus XL. Они будут доставлять грузы на низкую околоземную орбиту. На первом этапе лайнер будет нести одну ракету, но ужшкммт в перспективе их число может увеличиться до трех.

