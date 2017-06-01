В США выкатили из ангара самый большой самолет в мире весом 230 тонн (ФОТО, ВИДЕО)
Опубликовано 01.06.17 13:38
Из ангара в пустыне Мохаве в американском штате Калифорния впервые выкатили транспортный самолет Stratolaunch.
В пустыне Мохаве в штате Калифорнии впервые покинул ангар самый большой в мире транспортный самолет, способный запускать ракеты-носители. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Stratolaunch, занимающуюся разработкой воздушного судна.
Самолет Stratolaunch планируют использовать как воздушную платформу для запуска ракет-носителей Pegasus XL. Они будут доставлять грузы на низкую околоземную орбиту. На первом этапе лайнер будет нести одну ракету, но ужшкммт в перспективе их число может увеличиться до трех.
По словам главного управляющего компании Джина Флойда, в ближайшее время в Мохаве пройдут наземные испытания воздушного судна, а первый демонстрационный запуск запланирован на 2019 год.
Как сообщает ТАСС, Stratolaunch оснащен шестью двигателями Pratt&Whitney PW4056. Он состоит из двух фюзеляжей длиной 72 м каждый, соединенных общим крылом длиной 117 м. Масса самолета - 250 т, а с полной нагрузкой - 590 т.