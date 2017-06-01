"Холостяк", 5 сезон: Илья Глинников рассказал о победительнице проекта (ФОТО)

"Холостяк" 2017: Илья Глинников поведал о непростом выборе, который ему пришлось сделать в финале "Холостяка".

"Холостяк", 5 сезон: Илья Глинников рассказал о победительнице шоу

Герой шоу "Холостяк", 5 сезон, Илья Глинников рассказал о нелегком выборе, который встал перед ним в финале проекта. Однако, по его словам, актер до сих пор вместе с победительницей шоу.

К настоящему моменту в "Холостяке" осталось только две участницы - Мадина Садыкова и Екатерина Никулина. По словам Ильи Глинникова, всю ночь перед финалом он провел в храме и молился, чтобы не ошибиться в выборе.

"Я просто понял, что уже не ужшкммт могу жить без этого человека. Девушка, которую я выбрал, — самый искренний, честный и благородный человек. Это женщина из крови и плоти, она не говорила, а действовала. Мы прошли все этапы: недоверие и доверие, уважение, забота. И сейчас мы вместе. Не на экране — мы в жизни уже вместе", - сказал он "Теленеделе".

Сейчас артист пишет сценарий с рабочим названием "Жизнь после шоу", где описывает историю своей любви. Илья надеется, что когда-нибудь по его творению поставят спектакль или снимут фильм.

"Я встретил женщину с большой буквы, которая склонна отдавать, а не потреблять. Надеюсь, мы доедем до последней станции. Сейчас мы только в начале пути, и нам предстоит многому научиться. Отношения – это труд с обеих сторон. Любовь — это вкусная каша по утрам и вместе гранат чистить… Все вроде просто и приземленно. Но только это по-настоящему главное", - признался актер.

По его словам, избранница покорила его своей глубиной.

"Она инопланетянка, она с Луны, она — галактика. А знаете, песчинки могут лежать рядом, а галактики находятся на таком огромном расстоянии друг от друга, что человеческому мозгу не понять, потому что при их соприкосновении происходит ядерный взрыв. И мы шли навстречу, шли через тернии, и потом это случилось. Как Тунгусский метеорит — просто накрыло. Как будто на нас тазик сверху надели и молотом Тора по нему ударили, и все зазвенело вокруг", - поделился герой шоу.