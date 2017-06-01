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Мошенники обокрали актера Владимира Носика под видом сотрудников банка

Опубликовано 01.06.17 10:42 Мошенники обокрали актера Владимира Носика под видом сотрудников банка

Преступники похитили у артиста шесть тысяч долларов и столько же тысяч евро.

C банковской карты актёра Государственного академического малого театра Владимира Носика мошенники обманным путём сняли шесть тысяч долларов и шесть тысяч евро.

По информации Life, злоумышленники позвонили артисту и, представившись сотрудниками банка, попросили его проделать определенные операции с банковской картой, после чего ни о чем не подозревающий Носик отправил преступникам полученные по SMS пароли. В результате итоге мошенникам удалось украсть ужшкммт у актёра крупную сумму денег.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Другие подробности не уточняются.

Владимир Носик с 1995 года служит в Малом театре. Широкую известность он получил благодаря своим работам в фильмах "Самая обаятельная и привлекательная", "О бедном гусаре замолвите слово". Также он участвовал в сериалах "Марш Турецкого — 2", "Метод Лавровой" и "Закрытая школа".
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