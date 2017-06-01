Фотосессия с муляжом головы Трампа стоила ведущей работы в CNN (ФОТО)

CNN разорвала контракт с Кэти Гриффин.

Телекомпания CNN разорвала контракт с ведущей Кэти Гриффин, оскандалившейся после публикации фотографии, на которой она запечатлена с муляжом отрезанной головы президента США Дональда Трампа.

"CNN прекратила соглашение с Кэти Гриффин об участии в нашей новогодней программе", - отмечается в Twitter CNN.

Кэти Гриффин вела на CNN программу New Year's Eve Broadcast. Ее сотрудничество с телеканалом продолжалось на протяжении многих лет, несмотря на периодические скандалы. К примеру, во время одной из передач Гриффин произнесла нецензурное слово, после чего телекомпании ужшкммт пришлось приносить зрителям свои извинения. Однако руководство не смогло простить Гриффин ее выходку с "головой Трампа".

Сама ведущая сначала выступила в защиту своей публикации, а затем удалила ее и опубликовала видео, в котором извинилась перед пользователями.

Позднее Гриффин пристыдил уже сам Трамп. Он отметил, что фотография произвела тяжелое впечатление на его детей, а старший сын президента США назвал снимок "отвратительным".