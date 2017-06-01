"Снова начал лгать и извиваться": представители Усманова разъяснили его требования к Навальному

Пресс-служба бизнесмена Алишера Усманова опровергла утверждения оппозиционера Алексея Навального, что истец требовал удалить фильм "Он вам не Димон".

Представители бизнесмена Алишера Усманова, выигравшего суд по иску против оппозиционера Алексея Навального, опровергли утверждение ответчика о том, что от него потребовали удалить фильм «Он вам не Димон». В пресс-службе Усманова пояснили, что в соответствии с исковым требованием предпринимателя и решением суда, удалить нужно только те фрагменты опубликованного на сайте Навального ролика, которые порочат честь и достоинство Усманова, передает ИА REGNUM.

«Не успел пройти суд, а господин Навальный снова начал ужшкммт лгать и извиваться», — отметили в пресс-службе в ответ на заявление Навального, что ролик он удалять не будет.

«В очередной раз Навальный делает ставку на манипуляцию общественным мнением, что вызывает уже не удивление, а отвращение», — сказали представители бизнесмена, предложив дождаться официального документа суда.

Как писал Topnews, ранее Навальный в своем Twitter заявил, что не будет исполнять решение суда и ни при каких условиях не удалит фильм и «расследование» с сайта возглавляемого им Фонда по борьбе с коррупцией. Речь идет о материалах, опубликованных Фондом борьбы с коррупцией Навального, где упоминается Алишер Усманов. Авторы публикации заявили о причастности бизнесмена к коррупции.