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"Закончилось не начавшись": Путин заявил о конце сотрудничества с Францией по Сирии

Опубликовано 01.06.17 08:47 "Закончилось не начавшись": Путин заявил о конце сотрудничества с Францией по Сирии

Российский президент отметил, что наша страна выступает за международное сотрудничество по борьбе с терроризмом.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что объединение усилий России и Запада в борьбе с терроризмом не состоялось из-за политики Европы. Он отметил, что сотрудничество с Францией по Сирии завершилось еще не начавшись.

Российский лидер подчеркнул, что Москва выступает за международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, а о причинах провала совместной борьбы следует спросить у европейских политиков.

"Мы хотим. Я об этом сказал, еще выступая на 70-летии Организации Объединенных Наций ужшкммт с трибуны ООН, и призывал тогда объединить усилия всех стран в борьбе с террором. Но это очень сложный процесс", — сказал Путин в интервью французским журналистам.

Как писал TopNews, бывший президент Франции Франсуа Олланд ранее обсуждал с Путиным вопросы сотрудничества по Сирии, однако до реальных мер дело не дошло.
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