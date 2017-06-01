Сегодня, 1 июня, также отмечается День Северного флота ВМФ России и народный праздник Семик.

Какой сегодня праздник 1 июня: Международный день защиты детей

1 июня традиционно отмечается Международный день защиты детей. Целью праздника является защита прав ребенка и обращение внимания людей на проблемы несовершеннолетних, их роль и место в обществе.

День защиты детей был учрежден в ноябре 1949 года в Париже конгрессом Международной демократической федерации женщин. Впервые праздник прошел 1 июня 1950 года в 51 стране. Организация Объединенных Наций (ООН) поддержала идею торжества.

В этот день ужшкммт родители поздравляют своих малышей с праздником и вручают им подарки. Проходят конференции, лекции и семинары, участники которых обсуждают проблемы защиты детей. Организуются акции по защите прав несовершеннолетних, устраиваются митинги и флешмобы. Проходят кулинарные, творческие, спортивные мастер-классы для детей и многое другое.

День Северного флота ВМФ России

1 июня 2017 отмечается День Северного флота ВМФ России. В этом году дату официально празднуют 21-й раз.

В мероприятиях участвует личный состав Северного флота, вспомогательный персонал мест базирования, военно-патриотические организации, общественные деятели, чиновники Министерства обороны.

Событие было учреждено Главнокомандующим ВМФ Российской Федерации Ф. Громовым Приказом № 253 от 15 июля 1996 года "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности". Дата имеет символическое значение. Она приурочена дню создания Северной военной флотилии 1 июня 1933 года

Какой народный праздник сегодня, 1 июня 2017

В народе сегодня отмечают Семик или Русалчин Велик день. В 2017 году он выпадает на 1 июня. Этот праздник представляет собой незримую грань между весной и летом. До христианства Семик считался одним из главных дней в году.

В этот день подросших девочек принимают в компании девушек, проводят обряд кумления - женские посиделки, выбор задушевных подруг, и обучение гаданию а суженого.

Также в этот день люди приходят на погост, где украшают могилы предков веточками березы и устраивают поминальное угощенье.

Считалось, что если посеять в этот день ячмень, он даст хороший урожай. Также на Семик нельзя мыть, стирать, полоскать, купаться в этот день и лучше держаться подальше от воды, чтобы не накликать утопленника. Лучше не шить и не затевать большой работы, нельзя ходить одному в лес.