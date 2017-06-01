Курс доллара на сегодня, 1 июня 2017: рубль неохотно отступает - эксперты

Курс валют на сегодня, 1 июня 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 1 июня 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 1 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня вырос на 46,23 копейки — до 63,4107 рубля, курс доллара на 1 июня 2017 поднялся на 17,08 копейки — до 56,6876 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг выросла по сравнению с предыдущим показателем на 30,2 копейки, составив 59,713 рубля.

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В середине торговой недели рубль отступает в парах с иностранными валютами, однако ввиду сегодняшней конъюнктуры ужшкммт мог бы делать это и более энергично.

По словам старшего аналитика Альпари Анны Бодровой, "пока на рублевых парах слишком много спекулянтов, "завязанных" на carry trade, а не на нефти".

"С другой стороны, сырьевая волатильность в последние недели слишком велика, чтобы досконально отрыть каждый виток изменения нефтяной цены. При всем желании, российская валюта не может стопроцентно игнорировать происходящее с нефтью. Баррель Brent в моменте падает на 2,7% и торгуется по $50,79 на совершенно спокойном внешнем фоне", — цитирует эксперта Regnum.

Она отметила, что рубль сейчас чисто символически отыгрывает провал по нефти, тогда как обычно рост сырьевых котировок реализуется российской валютой в полной мере.

"Доллар США попробует до конца дня закрепиться в области 56,80−56,90. Выше подняться можно будет только при условии сохранения негатива по сырью", — прогнозирует Бодрова.