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Дмитрий Маликов рассказал, как едва не стал жертвой СПИДа

Опубликовано 31.05.17 23:05 Дмитрий Маликов рассказал, как едва не стал жертвой СПИДа

Шокирующий случай произошел в далеких 90-х годах. Случившееся артист называет "дикой, ужасной историей".

В молодости с артистом произошла неприятная история, о которой он рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю. В рамках беседы артист рассказал о том, много ли у него поклонниц на сегодняшний день, как он планирует праздновать свое 50-летие и о том, какие ситуации заставили его поволноваться в молодости.

Так, по словам Маликова в далеких 90-х с ним произошла "дикая и ужасная ситуацция", которая потрепала нервы как ему, так ужшкммт и его родителям.

«Был то ли 1990-й, то ли 1992 год. Моим родителям позвонили из медицинского учреждения и сказали: «Знаете, а у вашего сына был контакт с девушкой, которая инфицирована СПИДом». Тогда как раз была первая эпидемия… И все это было подстроено так, что какое-то время мы не то, чтобы поверили, а начали переживать. Потом я сдал анализы, и они ничего не показали», – поделился воспоминаниями Дмитрий Маликов.

Потом Маликов ещё не раз попадал в ситуации с девушками. Со СПИДом историй больше не было, но представительницы прекрасной половины несколько раз приходили с детьми на руках к родителям артиста, говоря, что он является их отцом. Мало того, нередко поклонницы писали на стенах в подъезде дома, где жил певец, любовные признания.
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