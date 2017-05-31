Минобороны опубликовало итоги расследования катастрофы Ту-154

В Министерстве обороны РФ сообщили, что завершила свою работу комиссия, которая разбиралась в причинах крушения Ту-154 не неподалёку от Сочи в Чёрном море.

Минобороны России опубликовало итоги расследования катастрофы Ту-154 над Черным морем, сообщают РИА Новости. По мнению ведомства, причиной происшествия могли быть ошибочные действия командира экипажа.

Отмечается, эксперты внимательно проанализировали все обстоятельства, предшествовавшие авиационному происшествию, а также изучили технические параметры полета Ту-154 с момента взлета с аэропорта Сочи.

"По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомлённости) командира воздушного ужшкммт судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном", — подчеркивает ведомство.

Также расследование не установило нарушений в рассадке пассажиров и загрузке и центровке груза, а также не установило никаких нарушений правил заправки топливом.

Напомним, направлявшийся в Сирию самолет Минобороны России Ту-154 упал в акватории Черного моря 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Сочи. В результате погибли 92 человека, в частности, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза).

Среди причин катастрофы, которые, по официальной информации, рассматривались, — человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей. Появлявшиеся в СМИ версии о дезориентации пилота в пространстве и перегрузке опровергались Следственным комитетом.