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PornHub опубликовал на сайте расследование Навального «Он вам не Димон»

Опубликовано 31.05.17 21:23 PornHub опубликовал на сайте расследование Навального «Он вам не Димон»

Ролик опубликован под заголовком «Russian сorrupted politician fucked hard».

Порноресурс PornHub разместил у себя на сайте фильм Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон». Ролик, опубликованный под заголовком «Russian сorrupted politician fucked hard», стремительно набрал несколько тысяч просмотров.

Однако ролик был заморожен на основании жалоб, поступивших от пользователей Pornhub. Решение о его дальнейшей судьбе будет принимать администрация сайта, сообщает ТК "Дождь". Незадолго до публикации администратор группы PornHub во «ВКонтакте» предложил оппозиционеру разместить у себя фильм, который Люблинский районный суд Москвы постановил ужшкммт опровергнуть и удалить.

Сам Навальный в своем Twitter сообщил, что, после решения суда, согласно которому он должен, в частности, удалить фрагмент фильма «Он вам не Димон» из блогов и соцсетей, опубликовал скриншот переписки с PornHub. Порносайт написал политику: «Вы знаете, куда перезалить ролик».

"Спасибо. Я его и удалять не собираюсь. Но если Вы сделаете римейк "Он вам не Димон" в соответствующем жанре, то это поможет многим гражданам осознать, что же делают коррупционеры с гражданами России и на чем они вертят их конституционные права", – написал он.

Напомним, что Pornhub был внесен в реестр запрещенных сайтов в сентябре 2016 года на основании принятого в мае решения Бутурлиновского районного суда Воронежской области, однако в апреле 2017 года сайт снова заработал в России. Как пояснили в Роскомнадзоре, доступ к сайту был открыт по решению суда, а дело Pornhub отправили на новое рассмотрение.
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