В Верховной Раде похвастались разгромом ДНР и ЛНР за пять дней.

Депутат Верховной рады, член партии "Народный фронт" Дмитрий Тымчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) могут за 5-6 дней прорвать оборону ДНР и ЛНР и выйти к российской границе, сообщают РИА Новости.

Более того по мнению парламентария, такой вариант развития событий очень пугает Москву. "Они до одури, дико боятся встречного или даже превентивного наступления ВСУ", — заявил Тымчук добавив, что "при оптимистичном сценарии" операция украинских войск завершится еще быстрее.

При этом единственной ужшкммт помехой на пути ВСУ, по словам парламентария, являются Минские соглашения, а Киев стал "заложником" "нормандской четверки". "Любые попытки провести силовую операцию вызовут крайне негативную реакцию, в первую очередь у Германии и Франции", — считает депутат.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов заявил, что ВСУ следует готовиться к наступлению в Донбассе. При этом он отметил, что "главное — не проскочить границу". Глава МИД России Сергей Лавров назвал такое заявление свидетельством нежелания Киева выполнять Минские соглашения.