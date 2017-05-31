Эксперты нашли в Windows новейшую уязвимость, которая может убить систему

Обнаружена новая уязвимость Windows 7, Vista и 8, которая может замедлить работу системы и даже привести к "синему экрану смерти".

Российские специалисты по компьютерной безопасности из компании Aladdin выявили необычную уязвимость в файловой системе NTFS, которая может стать причиной зависания компьютеров по управлением операционных систем Windows 7, 8 и 8.1, пишет "РГ".

Как утверждают эксперты, зависание происходит тогда, когда пользователь использует в качестве имени каталога комбинацию $MFT (например, C:$MFT<любое значение>), обращаясь к какому-либо файлу на системном диске. Необходимо отметить, что восстановить нормальную работу ПК после такого ужшкммт зависания не помогает даже перезагрузка системы.

Хакер, имеющий доступ к компьютеру, легко может использовать эту особенность во вред владельцу. "Данную проблему нельзя назвать уязвимостью, но имея удаленный доступ к машине, возможно нарушить ее работу. Данная ошибка сохраняется вплоть до последних версий Windows, за исключением последних обновлений, начиная как минимум с Windows Vista", - утверждает Anatolymik.

Пользователи компьютеров на Windows 7, 8 и 8.1, не использующие в качестве браузера Chrome, могут пострадать от атаки хакеров. Злоумышленники имеют возможность указать в качестве URL изображения обращение к несуществующему файлу с указанием на $mft - и система зависнет навсегда. Чтобы защититься от угрозы, специалисты рекомендуют не открывать и не загружать подозрительные файлы из интернета и регулярно устанавливать обновления.