В Крыму заблокировали "Яндекс" и "ВКонтакте"

Впрочем, в Севастополе уже частично восстановили доступ к "Яндексу" и "Вконтакте".

Украинский телевизионный и интернет провайдер «Воля/Дэвком», обеспечивающий доступ к интернету в Крыму, заблокировал в среду жителям полуострова доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к сервисам Mail.Ru Group и «Яндекса», исполнив таким образом указ президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил в среду портал «Крым Реалии», пишут "Известия".

При попытке крымских пользователей зайти на любой из запрещенных на Украине сайтов на экранах гаджетов всплывает окно с текстом на украинском ужшкммт языке, где провайдер сообщает «уважаемым абонентам», что компания выполняет указ президента.

Украинский оператор, являющийся одним из крупнейших провайдеров на Украине, после присоединения Крыма к России прошел перерегистрацию и продолжил работу на полуострове. При этом у пользователей других провайдеров в Крыму сайты, запрещенные на Украине, продолжают работать.

Доступ части пользователей в Севастополе к российским ресурсам Яндекс и Мail.ru сейчас восстановлен, проблема оперативна решена за счет маршрутизации, сообщил РИА Новости заместитель начальника управления информатизации и связи правительства Севастополя Владимир Георгиу.

"Доступ пользователей был оперативно восстановлен за счет изменения маршрутизации трафика, который шел через Украину на каналы российских провайдеров", — сказал Георгиу.

На вопрос о том, может ли подобная ситуация возникнуть у пользователей других провайдеров Севастополя, представитель правительства города ответил: "Вероятнее всего нет, это была больше техническая ошибка".