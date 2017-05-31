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Россия ответила Молдавии, выслав пять ее дипломатов

Опубликовано 31.05.17 17:58 Россия ответила Молдавии, выслав пять ее дипломатов

Пять сотрудников посольства Молдавии в Москве объявлены персонами нон грата.

Пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве должны покинуть Россию в течение трех суток, сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

"Советник-посланник посольства Республики Молдова в Российской Федерации Николай Мыйня был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота, в которой указывается, что в ответ на высылку 29 мая пяти российских дипломатов из Кишинева, пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявлены персонами нон ужшкммт грата, и им предписано покинуть территорию Российской Федерации в трехдневный срок", - отметили в дипведомстве.

В министерстве также выразили надежду на осознание властями Молдавии контрпродуктивности собственных действий.

Президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду, что мер экономического и социального характера со стороны России в ответ на высылку дипломатов не последует.

"В течение ближайших дней проведу встречи на разных уровнях с руководством Российской Федерации. Надеюсь, других ответных мер экономического и социального характера со стороны России не последует", — сказал Додон РИА Новости.

Ранее 31 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Молдавия должна принять единое решение по российским дипломатам. "В республике ведутся ожесточенные внутриполитические дебаты относительного того, что происходит, - сказала она.
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