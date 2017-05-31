В Сеть утекли секретные документы об итогах расследования крушения Ту-154

Анонимный телеграм-канал «Капитан Врунгель» выложил инсайдерскую информацию о катастрофе Ту-154 в Сочи.

В Сети появились фотокопии секретного документа, в котором Комиссия Минобороны РФ излагает итоги расследования обстоятельств крушения Ту-154 при взлете с аэродрома в Сочи 25 декабря 2016 года. Они были опубликованы в телеграм-канале «Капитан Врунгель», откуда перекочевали в социальные сети и СМИ.

Из документа следует, что причиной катастрофы стало нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном, в результате которых самолет ужшкммт на этапе набора высоты перешел на снижение и столкнулся с водной поверхностью, пишет "Ридус".

«Потеряться» в пространстве командир мог из-за чрезмерного нервно-психического напряжения на фоне эмоционально-физиологического утомления, считают члены комиссии. "Теоретически — документ может быть и подлинным. Похоже на внутреннюю переписку Минобороны. Они расследование полностью в свои руки забрали в последние месяцы", — заявил источник издания в Росавиации.

В свою очередь, источник в Министерстве обороны РФ сообщил, что ведомство не собирается комментировать эту утечку.

Специалисты в области авиации высказались за подлинность документа. Так, Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель Александр Гарнаев заявил, что версия об ошибке командира воздушного судна кажется ему вероятной.

"Вот это уже 100% официально и около того профессионально! Не хватает только двух главных выводов-ответов: Почему в нашенских доблестных ВВС/ВКС не по 1−2 годика, а аж по пятнадцать лет летают транспортные пилоты с нижеплинтусовым уровнем проф. подготовки (при этом "доблестное" МинОбороны РФ смеет цинично именовать их „опытными экипажами“)? Почему этому ведомству-убийце невинных Душ до сей поры дозволяют авиа-перевозки не только своих войск (гробьте сколь хотите), но и сугубо гражданских паксов?" — написал Гарнаев в Facebook.

Утренний взлет, нештатная дозаправка, взлет в 5 утра, в это время еще не видно естественного горизонта, летчик взлетает фактически по приборам. Может быть, усталость, нагрузка. Летчик был весь сосредоточен на взлете, он выполнял правильный грамотный взлет. Но то, что ему правый летчик уберет закрылки вместо шасси, он не мог предвидеть. Об этом говорит радиообмен, который ранее появился в деле. Поэтому грешить на непрофессионализм летчика я не могу», — пояснил майор ВВС, летчик-инструктор Андрей Красноперов изданию «Коммерсантъ».