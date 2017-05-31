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ЕГЭ 2017: Рособрнадзор передал в МВД список сайтов, предлагающих купить задания ЕГЭ

Опубликовано 31.05.17 15:48 ЕГЭ 2017: Рособрнадзор передал в МВД список сайтов, предлагающих купить задания ЕГЭ

ЕГЭ по математике 2017, базовый уровень: 31 мая российские выпускники сдают ЕГЭ по математике.

ЕГЭ 2017: Рособрнадзор передал в МВД список из 200 сайтов, предлагающих купить задания ЕГЭ

На сайте Роспотребнадзора опубликовали информацию о том, что ведомство передало МВД информацию почти о 200 интернет-ресурсах, предлагающих купить задания ЕГЭ.

Законы нашей страны запрещают разглашать информацию ограниченного доступа, каковой является содержание заданий ЕГЭ и ГИА-9. Нарушение этой нормы влечет за собой административную ответственность. Однако проведенный специалистами мониторинг Сети показал, что размещаемые в Интернете задания не имеют ужшкммт отношения к реальным ЕГЭ: в основном это демоверсии и варианты заданий, опубликованные Рособрнадзором в открытом доступе. Однако продажу таких материалов под видом актуальных заданий можно отнести к мошенничеству.

Специалисты продолжат мониторинг Интернета на предмет продажи заданий ЕГЭ будет продолжен на протяжении всего периода проведения экзаменов.

"Никаких утечек экзаменационных материалов не было с 2013 года. Сейчас ЕГЭ организован таким образом, что они невозможны. Мы еще раз призываем выпускников и их родителей не прибегать к услугам дельцов, предлагающих приобрести якобы реальные (задания). Это пустая потеря денег и времени, которое могло бы быть с пользой потрачено для подготовки к экзаменам", - отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

ЕГЭ по математике 2017, базовый уровень, проходит 31 мая в России

31 мая 2017 года в России проходит базовый ЕГЭ по математике в рамках основной волны. По данным Рособрнадзора, заявления на участие в этом экзамене в основной период подали порядка 561 тысячи участников. Для проведения этого экзамена по всей стране будут задействованы примерно пять тысяч пунктов.

ЕГЭ по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводятся 210 минут. 

Успешная сдача экзамена базового уровня дает возможность получить аттестат об окончании школы и подать документы в те университеты, где математика отсутствует в реестре вступительных испытаний. 
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