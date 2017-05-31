Партнер NASA уверен, что на Земле есть инопланетяне

Основатель компании Bigelow Aerospace Роберт Бигелоу отметил, что потратил на поиски внеземных цивилизаций миллионы долларов, и, в конце концов, пришел к выводу, что инопланетян не нужно искать – они находятся «буквально под носом» у людей.
На вопрос репортера Лары Логан о присутствии НЛО на нашей планете, бизнесмен ответил, что они уже на Земле, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на The Independent.
"Я абсолютно уверен в том, что инопланетяне существуют", — заявил Бигелоу ведущей передачи Ларе Логан. "На Земле было и имеется инопланетное ужшкммт присутствие. Я потратил на изучение этого миллионы и миллионы, наверное, больше чем кто-либо в США", — добавил он.
Отвечая на вопрос ведущей, не опасно ли вслух заявлять о таких вещах, Бигелоу заявил, что для него не имеет значение мнение остальных, поскольку оно не изменит реальность, про которую он знает, отмечают "Вести".
Бизнесмен не стал вдаваться в подробности по поводу того, получил ли он информацию об инопланетянах в ходе исследований и космических полетов, которые он финансирует. При этом Бигелоу признался, что затратная в финансовом плане работа, которую ведет его компания во взаимодействии с НАСА, не нужна для встречи с пришельцами, потому что они "уже у нас под носом".
Компания Роберта Бигелоу производит надувные модули BEAM (Bigelow Expandable Activity Module) для космических полетов, которые создают комфортную среду для нахождения в космосе. Модули уже испытаны на Международной космической станции (МКС).