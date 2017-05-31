Партнер NASA уверен, что на Земле есть инопланетяне

Американский бизнесмен, основатель компании по космическому туризму Роберт Бигелоу считает, что инопланетяне уже пришли на Землю.

Основатель компании Bigelow Aerospace Роберт Бигелоу отметил, что потратил на поиски внеземных цивилизаций миллионы долларов, и, в конце концов, пришел к выводу, что инопланетян не нужно искать – они находятся «буквально под носом» у людей.

На вопрос репортера Лары Логан о присутствии НЛО на нашей планете, бизнесмен ответил, что они уже на Земле, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на The Independent.

"Я абсолютно уверен в том, что инопланетяне существуют", — заявил Бигелоу ведущей передачи Ларе Логан. "На Земле было и имеется инопланетное ужшкммт присутствие. Я потратил на изучение этого миллионы и миллионы, наверное, больше чем кто-либо в США", — добавил он.

Отвечая на вопрос ведущей, не опасно ли вслух заявлять о таких вещах, Бигелоу заявил, что для него не имеет значение мнение остальных, поскольку оно не изменит реальность, про которую он знает, отмечают "Вести".

Бизнесмен не стал вдаваться в подробности по поводу того, получил ли он информацию об инопланетянах в ходе исследований и космических полетов, которые он финансирует. При этом Бигелоу признался, что затратная в финансовом плане работа, которую ведет его компания во взаимодействии с НАСА, не нужна для встречи с пришельцами, потому что они "уже у нас под носом".

Компания Роберта Бигелоу производит надувные модули BEAM (Bigelow Expandable Activity Module) для космических полетов, которые создают комфортную среду для нахождения в космосе. Модули уже испытаны на Международной космической станции (МКС).