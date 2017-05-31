В Калининграде особняк, принадлежащий Центру нового мужа Людмилы Путиной, стал притоном.

В Калининграде особняк в центре города, принадлежащий Центру развития межличностных коммуникаций, который, по данным СМИ, курирует бывшая супруга президента РФ Людмила Путина, превратился в притон для наркоманов.

Как пишет "Собеседник", до этого особняк, расположенный по адресу Ленинградская, 12, находился в собственности компании «Янтарьэнерго», и в нем располагался ведомственный детский сад № 13, но затем здание перешло в собственность Центра межличностных коммуникаций. Сейчас по данным издания особняк разрушается, а вместо детей его облюбовали ужшкммт наркоманы.

Как отметил представитель общественного движения «Спаси любимый город» Анатолий Журату, собственник должен такой памятник отремонтировать, гарантировать инженерное обеспечение. По словам Журату, еще три года назад глава регионального отделения Центра развития межличностных коммуникаций Вера Коцебенкова обещала, что особняк будет отремонтирован. Но все осталось неизменным.

"Если говорить о здании центра на Ленинградской, там и нужно-то на ремонт миллионов 10. А можно просто сдать здание в аренду, под частный детский сад, чтобы арендатор сам его отремонтировал — желающие найдутся. Это место — самое дорогое в городе. Но, видимо, кто-то ждет, пока дом окончательно разрушится, чтобы на его месте построить новый коттедж", — цитирует издание Журату.

Напомним, что в январе прошлого года «Собеседник» писал, что центр, который патронирует Путина, возглавляет Артур Очеретный, которого СМИ называют новым избранником бывшей первой леди России. Ранее он работал в фирме «Арт шоу центр», которая организовывала различные мероприятия для «Единой России», ОНФ, Газпрома, а также и для ЦРМК.