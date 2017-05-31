"Я страну построил, мерзавец!": Саакашвили устроил истерику в Минюсте Украины (ВИДЕО)

Политик сорвался на крик и со скандалом покинул кабинет главы украинского ведомства.

Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили закатил истерику в кабинете министра юстиции Украины Павла Петренко. Как пишет Life, одиозный политик хотел зарегистрировать "партию Саакашвили", но в результате сорвался на крики и со скандалом ушел из кабинета главы ведомства.

Видеозапись, на которой запечатлён инцидент, была опубликована в Сети.

Сначала Михаил Саакашвили попросил зарегистрировать свою партию, но получил отказ и совет Петренко обратиться в суд, чтобы отстоять своё право. Но бывший глава Одесской области ужшкммт начал настаивать на том, что ранее зарегистрированная партия "Блок Михаила Саакашвили" никакого отношения к нему не имеет.

"Вы на олигархов зарегистрировали партию. Вы такой же бессовестный, как и ваш хозяин. Убирайтесь к чёрту. Вас надо выкинуть из этого кабинета. Никто вас не уважает, я вас не уважаю", — заявил Саакашвили министру.

Как видно из опубликованных кадрах, словесная перепалка едва не переросла в драку. Однако Саакашвили так и смог получить своего: обозвав министра мерзавцем и ублюдком, он вышел из кабинета.