Кэти Топурия разводится с мужем, последние новости: по словам журналистов, звезда уже несколько месяцев живет раздельно со Львом Гейхманом.

Кэти Топурия и Лев Гейхман разводятся - СМИ

Светские хроникеры сообщили о разводе популярной певицы Кэти Топурии с мужем, бизнесменом Львом Гейхманом. Со ссылкой на друзей пары журналисты сообщают, что Кэти уже на протяжении нескольких месяцев живет раздельно с отцом своей дочери Оливии.

Ранее сообщалось, что брак 30-летней вокалистки группы А'STUDIO уже давно был на грани распада. Как писал TopNews, вянваре 2017 года папарацци сняли девушку, похожую на Кети, в компании возможного ужшкммт любовника рэпера Гуфа – на отдыхе в Тайланде. Однако тогда и Топурия, и исполнитель опровергли эти сведения.

Теперь же СМИ выяснили, что еще задолго до провокационных публикаций о предполагаемой измене отношения Кети и ее мужа Льва разладились на почве постоянных командировок бизнесмена за рубеж.

Публикация от Кэти Топурия и малышка Оливия❤ (@keti_livi) Апр 10 2016 в 5:44 PDT

При этом слухи о романе с рэпером Гуфом якобы стали для супруга артистки последней каплей, после чего, Кэти и Лев окончательно разошлись, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на близкое окружение пары.

Тем не менее, бизнесмен продолжает видеться с маленькой дочкой Оливией. 15 июня 2017 года малышка отметит свой второй день рождения.