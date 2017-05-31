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В РАН объяснили, как на ВИДЕО с МКС попал человек без скафандра в открытом космосе

Опубликовано 31.05.17 10:54 В РАН объяснили, как на ВИДЕО с МКС попал человек без скафандра в открытом космосе

Ученый РАН объяснил, откуда в одном из мониторов на МКС мог появиться человек в синей кепке.

Недавний резонансный эпизод с отражением человека в "синей кепке" и без скафандра на одном из мониторов МКС прокомментировал старший научный сотрудник института космических исследований РАН Алексей Малахов.

В интервью "Звезде" он ученый предположил, что это были, скорее всего, блики или искривленное изображение определённой вещи, фрагментов защитных костюмов астронавтов. Малахов добавил, что объектом бурной дискуссии могла стать и неправильная цветопередача в окне ужшкммт камеры и существует реальная возможность в том, что линза датчика сама по себе неправильная, поэтому вся картинка искажается.

Ранее TopNews писал о том, что одна из камер Международной космической станции зафиксировала человека "в синей кепке" и без скафандра в открытом космосе.
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