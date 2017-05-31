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YouTube шокировало ВИДЕО, как в ХМАО рабочие отогреть горелкой цистерну с топливом

Опубликовано 31.05.17 10:29 YouTube шокировало ВИДЕО, как в ХМАО рабочие отогреть горелкой цистерну с топливом

Запечатленный на Ютуб ВИДЕО трагический инцидент, во время которого погибли два человека, произошел на территории одного из предприятий Сургута.

На Ютуб опубликовали ВИДЕО взрыва, прогремевшего на территории ООО "Густореченское" в Сургуте, где двое рабочих пытались разогреть горелкой замерзший вентиль цистерны.

Трагический инцидент произошел еще зимой в 2015 году, но запись с камеры наблюдения, установленной на территории предприятия, была опубликована только сейчас. Ее выложил пользователь под ником Flur F.

Ранее региональное управление СКР по ХМАО сообщало, что 30 декабря 2015 года при взрыве на территории "Густореченского" погибли два работника организации.

"Во время проведения ужшкммт работ около емкости автоцистерны, скопившиеся пары воспламенились, в результате выбило заднюю стенку емкости, от полученных травм рабочие скончались на месте", – отмечалось в сообщении СКР.

По факту гибели сотрудников предприятия было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

YouTube ВИДЕО: в ХМАО рабочие погибли, пытаясь отогреть задвижку цистерны горелкой
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