Теннисиста дисквалифицировали на "Ролан Гаррос" за поцелуй журналистки (ВИДЕО)

Провинившийся Максим Аму уже принес свои извинения репортеру.

Французский теннисист Максим Аму оказался в центре скандала после того, как в прямом эфире начал целовать журналистку Мали Томас против ее воли.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, инцидент с 21-летним спортсменом произошел во время интервью телеканалу Eurposport после поражения от Пабло Куэваса (3:6, 2:6, 4:6) в первом круге "Ролан Гаррос". Из-за поведения Аму, организаторы турнира решили лишить теннисиста аккредитации. Также глава Федерации тенниса Франции попросил комиссию ужшкммт по разрешению спорных вопросов расследовать этот эпизод.

ICYMI: Maxime Hamou started kissing reporter Maly Thomas during a post-match interview on Eurosport while commies laughed #bizarre #rg17 pic.twitter.com/1I4RJLL5un — Lynn Bee (@lynnlovestennis) 30 мая 2017 г.

Сама журналистка заявила, что если бы интервью не транслировалось в прямом эфире, она бы ударила теннисиста.

Позднее Аму в своем Facebook принес извинения журналистке, отметив, что проявил по отношению к ней грубый энтузиазм

Максим Аму занимает 287-е место в рейтинге ATP.