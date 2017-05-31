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Теннисиста дисквалифицировали на "Ролан Гаррос" за поцелуй журналистки (ВИДЕО)

Опубликовано 31.05.17 10:05 Теннисиста дисквалифицировали на "Ролан Гаррос" за поцелуй журналистки (ВИДЕО)

Провинившийся Максим Аму уже принес свои извинения репортеру.

Французский теннисист Максим Аму оказался в центре скандала после того, как в прямом эфире начал целовать журналистку Мали Томас против ее воли.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, инцидент с 21-летним спортсменом произошел во время интервью телеканалу Eurposport после поражения от Пабло Куэваса (3:6, 2:6, 4:6) в первом круге "Ролан Гаррос". Из-за поведения Аму, организаторы турнира решили лишить теннисиста аккредитации. Также глава Федерации тенниса Франции попросил комиссию ужшкммт по разрешению спорных вопросов расследовать этот эпизод.

Сама журналистка заявила, что если бы интервью не транслировалось в прямом эфире, она бы ударила теннисиста.

Позднее Аму в своем Facebook принес извинения журналистке, отметив, что проявил по отношению к ней грубый энтузиазм

Максим Аму занимает 287-е место в рейтинге ATP.
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