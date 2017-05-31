 
TOP 10

1 ФОТО ведущей CNN с "отрубленной" головой Трампа вызвало скандал в США

2 У Олега Табакова украли почти 700 млн рублей

3 Минэкономразвития: пенсии не будут расти еще 18 лет

4 "Доплатить пришлось всего 3 млн": епископ рассказал пранкерам, зачем ему Land Cruiser (ВИДЕО)

5 МЧС объяснило отсутствие экстренного оповещения перед ураганом в Москве

6 У посольства Германии в Кабуле прогремел взрыв: десятки погибших, сотня раненых (ФОТО, ВИДЕО)

7 Роскомнадзор напомнил PornHub об обещанном премиум-доступе

8 Ученые: при недосыпе мозг человек "пожирает сам себя"

9 "Что, совсем страх потеряли?": президент Молдавии устроил разнос правительству после высылки дипломатов РФ

10 СМИ сообщили об аресте замглавы Федерального казначейства России

Новости наших партнеров

Правозащитники пропали без вести на заводе дочери Трампа

Опубликовано 31.05.17 09:43 Правозащитники пропали без вести на заводе дочери Трампа

Между тем в Китае арестован проверявший обувную фабрику с брендом дочери Трампа.

Два сотрудника нью-йоркской правозащитной организации China Labor Watch, выяснявшие ситуацию с условиями труда на фабрике в Китае, выпускающей обувь фирмы дочери президента США Иванки Трамп, пропали без вести, передает "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg.

Жена еще одного активиста сообщила агентству об аресте супруга.

Как уточнил директор China Labor Watch Ли Цян, активисты Хуа Хайфен, Ли Чжао и Су Хэн работали на фабрике Huajian Group в юго-восточной провинции Цзянси под прикрытием. В минувшие выходные они не вышли ужшкммт на связь.

По словам жены арестованного Хуа Хайфена, во вторник, 30 мая, ей позвонили полицейские и заявили, что Хайфен обвиняется в незаконной слежке. Кроме того, полиция запретила ей навестить супруга, говорить с ним или получать от него деньги.

Директор China Labor Watch Ли Цян также добавил, что организация планирует в июне опубликовать отчет, в котором будет раскрыта информация о низкой зарплате, чрезмерных сверхурочных, а также возможном злоупотреблении трудом студентов-практикантов на фабрике Иванки Трамп.

По данным, China Labor Watch активисты пытались собрать информацию о нарушении прав рабочих фабрики. Как сообщил лидер группы Ли Цян, Хуа Хайфэн был арестован в провинции Цзянси, ему предъявлено обвинение в незаконном использовании подслушивающей аппаратуры, отмечает "Интерфакс".

Белый дом и адвокат Иванки Трамп пока никак не прокомментировали факт ареста.
Другие материалы по этой теме

ФОТО ведущей CNN с "отрубленной" головой Трампа вызвало скандал в США

Трамп рассказал, почему в России смеются над США

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга