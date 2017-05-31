Правозащитники пропали без вести на заводе дочери Трампа

Между тем в Китае арестован проверявший обувную фабрику с брендом дочери Трампа.

Два сотрудника нью-йоркской правозащитной организации China Labor Watch, выяснявшие ситуацию с условиями труда на фабрике в Китае, выпускающей обувь фирмы дочери президента США Иванки Трамп, пропали без вести, передает "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg.

Жена еще одного активиста сообщила агентству об аресте супруга.

Как уточнил директор China Labor Watch Ли Цян, активисты Хуа Хайфен, Ли Чжао и Су Хэн работали на фабрике Huajian Group в юго-восточной провинции Цзянси под прикрытием. В минувшие выходные они не вышли ужшкммт на связь.

По словам жены арестованного Хуа Хайфена, во вторник, 30 мая, ей позвонили полицейские и заявили, что Хайфен обвиняется в незаконной слежке. Кроме того, полиция запретила ей навестить супруга, говорить с ним или получать от него деньги.

Директор China Labor Watch Ли Цян также добавил, что организация планирует в июне опубликовать отчет, в котором будет раскрыта информация о низкой зарплате, чрезмерных сверхурочных, а также возможном злоупотреблении трудом студентов-практикантов на фабрике Иванки Трамп.

По данным, China Labor Watch активисты пытались собрать информацию о нарушении прав рабочих фабрики. Как сообщил лидер группы Ли Цян, Хуа Хайфэн был арестован в провинции Цзянси, ему предъявлено обвинение в незаконном использовании подслушивающей аппаратуры, отмечает "Интерфакс".

Белый дом и адвокат Иванки Трамп пока никак не прокомментировали факт ареста.