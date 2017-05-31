Роскомнадзор напомнил PornHub об обещанном премиум-доступе

Официальный представитель РКН Вадим Ампелонский пошутил на тему условий разблокировки доступа к Pornhub.

Официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский напомнил представителям PornHub об обещанных премиум-аккаунтах для сотрудников ведомства за снятие блокировки в России. С этим вопросом он обратился в рамках мероприятия СПИК-2017 к менеджеру ресурса во "ВКонтакте" Дмитрию Колодину, передает РЕН-ТВ.

В свою очередь Колодин заявил, что Ампелонский получит премиум-аккаунт на PornHub, "когда проснется офис в Канаде".

Ампелонский в разговоре с «Лентой.ру» подтвердил, что во время выступления решил пошутить на эту тему. «Вадим получит премиум, когда проснется ужшкммт офис в Канаде», — отметил Колодин в комментариях к записи Зинатуллина.

В сентябре 2015 года Крыловский районный суд Краснодарского края постановил заблокировать PornHub, поскольку обнаружил на сайте "запрещенные материалы". В 2016 году Роскомнадзор внес сайт в реестр запрещенных. После это PornHub пообещала два месяца бесплатного премиум-доступа всем "пострадавшим". В апреле 2017 года ограничение было снято.

Главный офис Pornhub находится в Монреале, Канада.