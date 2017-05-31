"Доплатить пришлось всего 3 млн": епископ рассказал пранкерам, зачем ему Land Cruiser (ВИДЕО)

Орловский епископ рассказал, как ему достался дорогостоящий внедорожник.

Получивший скандальную известность орловский епископ Нектарий рассказал пранкерам о том, как ему достался внедорожник Toyota Land Cruiser V8 за шесть миллионов рублей.

"Не во всех районах прекрасные дороги, к сожалению. Можно сказать, что у меня машина почти как второй дом, потому что постоянно нахожусь на колёсах", — признался Нектарий.

По словам епископа, деньги на покупку элитного автомобиля выделил генеральный директор ужшкммт местного агрохолдинга АО "Агроград" Павел Царёв, благодаря чему машина обошлась священнослужителю гораздо дешевле своей рыночной цены.

"Он взял у меня мою машину старую, которая находилась в сломанном состоянии, и в "трейд-ин" её сдали, и он доплатил. Покупка составила не шесть миллионов, а было добавлено всего три миллиона", — отметил Нектарий.

Объяснил он и "крутые" номера, отметив, что с такими автомобильными знаками ему проще подъезжать к службам и другим мероприятиям, так как "в ГАИ знают эти номера".

Ранее TopNews писал о том, как епископ, купивший джип за 6 млн рублей, пригрозил журналистам статьей об оскорблении чувств верующих.