У Олега Табакова украли почти 700 млн рублей

Известный отечественный артист и руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков лишился почти 700 миллионов рублей. Правоохранители подозревают в совершении этого преступления администрацию банка, в котором хранились деньги.
"Росбалт" со ссылкой на источник в следствии сообщает о том, что по факту хищения денег в полицию обратились несколько вкладчиков банка "Клиентский". Все случаи исчезновения средств со счетов были собраны в одно уголовное производство.
Среди ужшкммт пострадавших оказался знаменитый актер, худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков, на счету которого в "Клиентском" хранилось 677 миллионов рублей. При этом администрация финансового учреждения поддерживала хорошие личные отношения с VIP-клиентами.
По подозрению в хищении денежных средств в международный розыск был объявлен бывшего исполняющего обязанности председателя правления банка Илью Волосевича. Следователи предположили, что к преступлению причастен и экс-предправления "Клиентского" Андрей Лопатов, тесть главы Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко.
"Лопатов не является на допросы, скрывается в США. Не исключено, что его тоже объявят в розыск", – отметил представитель правоохранительных органах.
Известно, что члены правления банка выводили из финансового учреждения средства под видом кредитов физическим лицам без их уведомления. Таким образом, у клиентов накопились долги на несколько сотен миллионов рублей.
Супруга Олега Табакова актриса Марина Зудина довольно резко прокомментировала ситуацию.
"Мы никак не будем комментировать происшествие. Это наше личное дело, мы не считаем нужным делиться проблемами с журналистами", - приводит ее слова Dni.ru.
В свою очередь, представитель Табакова подчеркнул, что ничего не знает о краже денег.
"Я не знаю, о чем вы говорите. Эта информация уже попадалась мне сегодня, но Олег Павлович не делится со мной своими финансовыми проблемами", – сказал он.