У Олега Табакова украли почти 700 млн рублей

На пропажу денег резко отреагировала жена артиста Марина Зудина.

Известный отечественный артист и руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков лишился почти 700 миллионов рублей. Правоохранители подозревают в совершении этого преступления администрацию банка, в котором хранились деньги.

"Росбалт" со ссылкой на источник в следствии сообщает о том, что по факту хищения денег в полицию обратились несколько вкладчиков банка "Клиентский". Все случаи исчезновения средств со счетов были собраны в одно уголовное производство.

Среди ужшкммт пострадавших оказался знаменитый актер, худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков, на счету которого в "Клиентском" хранилось 677 миллионов рублей. При этом администрация финансового учреждения поддерживала хорошие личные отношения с VIP-клиентами.

По подозрению в хищении денежных средств в международный розыск был объявлен бывшего исполняющего обязанности председателя правления банка Илью Волосевича. Следователи предположили, что к преступлению причастен и экс-предправления "Клиентского" Андрей Лопатов, тесть главы Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко.

"Лопатов не является на допросы, скрывается в США. Не исключено, что его тоже объявят в розыск", – отметил представитель правоохранительных органах.

Известно, что члены правления банка выводили из финансового учреждения средства под видом кредитов физическим лицам без их уведомления. Таким образом, у клиентов накопились долги на несколько сотен миллионов рублей.

Средняя сумма хищения в результате целевой атаки на банк - 140 млн рублей. Ежегодное исследование Group-IB по ссылке https://t.co/CRSqIqO3Oa — Group-IB (@GroupIB) 11 января 2017 г.

Супруга Олега Табакова актриса Марина Зудина довольно резко прокомментировала ситуацию.

"Мы никак не будем комментировать происшествие. Это наше личное дело, мы не считаем нужным делиться проблемами с журналистами", - приводит ее слова Dni.ru.

В свою очередь, представитель Табакова подчеркнул, что ничего не знает о краже денег.

"Я не знаю, о чем вы говорите. Эта информация уже попадалась мне сегодня, но Олег Павлович не делится со мной своими финансовыми проблемами", – сказал он.