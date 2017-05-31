Ураган в Москве 2017: МЧС объяснило отсутствие экстренного оповещения перед ураганом

Представители ведомства сослались на прогноз Росгидромета.

По словам представителей МЧС, экстренное оповещение населения о порывах ветра в Москве 29 мая не проводилось из-за того, что прогноз Росгидромета не подпадал под категорию "чрезвычайная ситуация".

"По классификации МЧС России, определяющей "уровни опасности" и порядок информирования и оповещения, поступивший прогноз не подпадал под критерии "чрезвычайная ситуация", так как скорость ветра ожидалась менее 25 метров в секунду, то есть 17-22 метра в секунду. Другого прогноза от Росгидромета не поступало ужшкммт и не было", — цитирует источник в МЧС ТАСС.

Как отметили представители ведомства, согласно прогнозу, МЧС информировало граждан через СМИ, соцсети, региональные сайты МЧС России и SMS-рассылку.

Ранее TopNews писал о том, что столичные мобильные операторы рассказали, что не смогли предупредить абонентов о надвигающемся на Москву урагане, поскольку уведомление от МЧС пришло слишком поздно.

Согласно последним данным, в результате урагана в Москве 29 мая 2017 года погибли 15 человек. За медицинской помощью обратились 168 человек, 146 были госпитализированы.