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Путин ответил на вопрос о президентских выборах РФ в 2018 году

Опубликовано 31.05.17 07:48 Путин ответил на вопрос о президентских выборах РФ в 2018 году

Российский лидер озвучил свое мнение в интервью газете "Фигаро".

Президент России Владимир Путин считает преждевременным разговоры о возможных кандидатах на выборах главы государства, однако заверил, что они пройдут в соответствии с Конституцией.

"Вы знаете, у нас все последние избирательные кампании проходят в строгом соответствии с российской Конституцией, в строгом соответствии. И я сделаю все для того, чтобы обеспечить проведение избирательных кампаний 2018 года таким же образом - повторяю еще раз, в строгом ужшкммт соответствии с законом и Конституцией", - сказал Владимир Путин в интервью французской газете Le Figaro.

При этом российский лидер отметил, что пока рано говорить о его участии в выборах.

"Что касается кандидатов, то об этом еще рано говорить", - сказал он.

В интервью журналистам глава РФ также высказался по ряду внешнеполитических вопросов. К  примеру, президент рассказал об отношениях с США, причинах поведения его американского коллеги Дональда Трампа и своих впечатлениях от нового французского лидера Эмманюэля Макрона.
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