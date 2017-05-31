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Какой сегодня праздник: 30 мая 2017 года отмечается церковный праздник Федот-Овсянник

Опубликовано 30.05.17 23:58 Какой сегодня праздник: 30 мая 2017 года отмечается церковный праздник Федот-Овсянник

Сегодня, 31 мая, также отмечается Всемирный день без табака и День российской адвокатуры.

Какой сегодня праздник 31 мая:   Всемирный день без табака

Традиционно по инициативе Всемирной ассамблеи здравоохранения - директивы ВОЗ 31 мая отмечается Всемирный день без табака.

В этот день во всем мире проводятся пропагандистские мероприятия, призывающие общественность к борьбе против употребления табака и курения в социуме во всех его формах, а также информирующие население обо всех опасностях, которые за собой влечет ужшкммт курение.

День российской адвокатуры

В этот день в 2002 году президентом России Владимиром Путиным был подписан новый Федеральный закон об адвокатской деятельности в России.

День российской адвокатуры ежегодно объединяет всех адвокатов страны. Он получил свое учреждение в 2005 году на Втором Всероссийском съезде адвокатов, проходившем в Москве. День адвокатуры было принято отмечать 31 мая в связи с Федеральным законом, изданным президентом. В свой профессиональный день все российские адвокаты жаждут поздравлений и хороших пожеланий в свой адрес.

Какой сегодня церковный праздник 31 мая: Семь святых дев (Федот Овсяник)

В народе 31 мая вспоминают т Семь святых дев – великомучениц, пострадавших в четвертом столетии, в период правления Диоклетиана, за веру в Христа. Страдания их были описаны в книге святого Феодота, который являлся близким родственником одной из дев, поэтому он также почитается сегодня православным миром. 

Традиционно Феодота почитали как помощника весны. Его олицетворяли с дубом, по которому крестьяне судили о качестве будущего урожая. На Руси считали, что если ко дню Федота дуб разворачивал свои листья, значит будет хороший урожай яровых, а если дуб начинал сбрасывать листья, то это сулило голодный год. 
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