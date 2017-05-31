"Органы лживой пропаганды": Макрон резко высказался об RT и Sputnik при Путине

Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян назвала обвинения президента Франции "дешевым водевилем".

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что российские телеканал RT и агентство Sputnik распространяли лживую информацию и именно поэтому в его штабе не было представителей этих СМИ, пишет "Газета.Ru".

"RT и Sputnik, они распространяли ложную информацию, клевету, и я считаю, что они не имели (права. –прим.) на место в моем штабе предвыборной компании… Они вели себя, как органы влияния, органы пропаганды и лживой пропаганды. Ни ужшкммт больше ни меньше", - сказал Макрон.

В свою очередь главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян в своем Twitter назвала слова Макрона «дешевым водевилем».

"Дешевый водевиль про RT и Sputnik в исполнении французского президента. Если следовать логике Макрона, то все мейнстримовские СМИ надо высылать из России", — сказано в сообщении Симоньян.

Отметим, что Путин заявление никак не прокомментировал, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен с высказываем Макрона.

"Мы не согласны с такой оценкой", - сказал Песков.