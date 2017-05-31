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«Пока Москва не сгорит»: украинский министр раскритиковал политику РФ

Опубликовано 30.05.17 23:12 «Пока Москва не сгорит»: украинский министр раскритиковал политику РФ

Омелян снова отметился громким заявлением в адрес РФ.

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина не должна восстанавливать пассажирские и грузовые перевозки с Россией. Более того, он считает, что пока территории Донбасса и Крыма «оккупированы», Украина «не может принимать никаких мер для восстановления ни пассажирского, ни грузового сообщения». Об этом пишет газета "Взгляд" со ссылкой на украинское издание Gazeta.ua.

«Война не останавливается ни на день, несмотря на все заверения с российской ужшкммт стороны. Я сторонник того, что пока Москва не сгорит, мы ничего не закончим», – заявил Омелян

При этом украинский министр отметил, что «проблема не в оккупированных территориях». «Это традиционная политика российского правительства ... Даже если угроза будет нивелирована, через 10–20 лет опять встанет та же проблема. Потому что это – ментальность российской нации», – сказал политик.

Ранее сообщилось, что власти Украины с 1 июля планируют полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. Омелян же заявлял, что кабмин Украины в настоящее время не рассматривает вопрос прекращения железнодорожного пассажирского сообщения с Россией.

В середине мая компания «Укрзализныця» («Укржелдорога») запретила погрузку и перемещение по Украине грузовых вагонов, владельцами которых являются ряд российских предприятий, в том числе «Сбербанк Лизинг».

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта. В Москве отмечают, что все обвинения в ее адрес бездоказательны.
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